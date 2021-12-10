В Башкортостане объем расходов в 2022 году может составить более 267 млрд рублей

Торговля будет и третьего, и четвертого, и пятого, и шестого числа, но она будет осуществляться только с 10:00 до 17:00. Это вызвано, наверное, тем, что наблюдается увеличение количества контрафактной продукции. Мы очень не хотели бы, чтобы в нашей республике повторились ситуации, которые имели место в Оренбургской области, в ряде других субъектов, сопровождавшиеся большим количеством жертв.

Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан