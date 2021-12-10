В Башкортостане объем расходов в 2022 году может составить более 267 млрд рублей

Более 267 миллиардов рублей может составить объем расходов в республике в 2022 году. Проект закона о бюджете региона депутаты рассмотрят на последнем в этом году пленарном заседании Госсобрания Башкортостана. Сегодня в Курултае утверждали его повестку.

 Среди наиболее актуальных законопроектов, предложенных к рассмотрению, также поправки в закон о регулировании деятельности в области производства и оборота спиртосодержащей продукции. Речь идёт о новогодних праздниках. Парламентарии предлагают сделать послабления в вопросе реализации алкоголя в первых числах января.  

Торговля будет и третьего, и четвертого, и пятого, и шестого числа, но она будет осуществляться только с 10:00 до 17:00. Это вызвано, наверное, тем, что наблюдается увеличение количества контрафактной продукции. Мы очень не хотели бы, чтобы в нашей республике повторились ситуации, которые имели место в Оренбургской области, в ряде других субъектов, сопровождавшиеся большим количеством жертв.

Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан
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