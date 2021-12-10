В Башкортостане объем расходов в 2022 году может составить более 267 млрд рублей

Более 267 миллиардов рублей может составить объем расходов в республике в 2022 году. Проект закона о бюджете региона депутаты рассмотрят на последнем в этом году пленарном заседании Госсобрания Башкортостана. Сегодня в Курултае утверждали его повестку.
Среди наиболее актуальных законопроектов, предложенных к рассмотрению, также поправки в закон о регулировании деятельности в области производства и оборота спиртосодержащей продукции. Речь идёт о новогодних праздниках. Парламентарии предлагают сделать послабления в вопросе реализации алкоголя в первых числах января.