В районе Башкирии открыли ФАП и спортивную площадку

В Учалинском районе построили ФАП и детскую спортивную площадку. Жители микрорайона «Рудник» теперь смогут посещать процедурный и смотровой кабинеты. Здесь же есть зал ожидания, помещение для персонала.

ФАП удобен и для маломобильных посетителей. Необходимость в таком медицинском заведении, по словам жителей, действительно была. В микрорайоне есть своя центральная районная больница, но она удалена от райцентра. Не всем удобно добираться. Новое медучреждение оснащено необходимой мебелью и оборудованием и рассчитано на четыре тысячи жителей микрорайона.