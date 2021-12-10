Радий Хабиров: «Будем выводить на экспорт малый и средний бизнес»

Экспорт несырьевой и неэнергетической продукции Башкортостана вырос на 40%. Об этом глава республики Радий Хабиров заявил на проходящем в Москве международном форуме «Сделано в России».
Регион ведет торговлю более чем со 100 странами мира. Список партнеров постоянно растет. В период пандемии республика в 4 раза увеличила объем выплат субсидий на возмещение логистических затрат экспортерам, а также ввела специальный кешбэк, который предполагает возврат 10 процентов суммы поставок за предыдущий год. Впереди стоят задачи вывода на внешние рынки еще одного сегмента бизнеса.
В целом же экспорт Башкортостана за девять месяцев года составил более 3,5 млрд долларов. Это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.