Радий Хабиров: «Будем выводить на экспорт малый и средний бизнес»

Экспорт несырьевой и неэнергетической продукции Башкортостана вырос на 40%. Об этом глава республики Радий Хабиров заявил на проходящем в Москве международном форуме «Сделано в России».

Регион ведет торговлю более чем со 100 странами мира. Список партнеров постоянно растет. В период пандемии республика в 4 раза увеличила объем выплат субсидий на возмещение логистических затрат экспортерам, а также ввела специальный кешбэк, который предполагает возврат 10 процентов суммы поставок за предыдущий год. Впереди стоят задачи вывода на внешние рынки еще одного сегмента бизнеса.

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Сейчас мы заинтересованы в том, чтобы выводить на экспорт малый и средний бизнес. Задача интересная и непростая, потому что таких бизнесменов много. Мы будем создавать условия и стимулы, чтобы малые предприятия не боялись, готовились и учились. Мы будем помогать им торговать – это выгодно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В целом же экспорт Башкортостана за девять месяцев года составил более 3,5 млрд долларов. Это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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