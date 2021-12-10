Радий Хабиров: «Будем выводить на экспорт малый и средний бизнес»

Сейчас мы заинтересованы в том, чтобы выводить на экспорт малый и средний бизнес. Задача интересная и непростая, потому что таких бизнесменов много. Мы будем создавать условия и стимулы, чтобы малые предприятия не боялись, готовились и учились. Мы будем помогать им торговать – это выгодно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан