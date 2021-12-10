Проект межвузовского кампуса в Уфе рассмотрели на федеральном уровне

Проект строительства наукограда в Уфе рассмотрен на федеральном уровне. На заседании правительственной комиссии по региональному развитию вице-премьером российского правительства Дмитрием Чернышенко представлен проект межвузовского кампуса в ПФО.
Проект «Технополисы Поволжья» объединил 13 проектов из 10 регионов, в том числе и Башкортостана, по созданию кампусов и технологических площадок, имеющих свою уникальность. Одна из ключевых его целей – сохранение и привлечение в регионы молодых специалистов. Эксперты в республике отмечают, что современный наукоград позволит выпускникам вузов не покидать регион, а развиваться здесь.
По поручению президента Владимира Путина формирование межвузовских кампусов мирового уровня идет по всей стране. У проекта ПФО есть высокие шансы пройти отбор и получить федеральную поддержку. По словам инициатора формирования межвузовского кампуса Дмитрия Чернышенко, проекты не конкурируют, а дополнят друг друга. Уфимский наукоград будет реализован в два этапа. Вначале реконструкция ждет здание «Технопарка», где разместятся современные лаборатории, офисы студенческих компаний, коворкинги, цифровая библиотека. Затем построят общежития, рассчитанные на 3,5 тысячи студентов и аспирантов.