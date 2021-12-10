Проект межвузовского кампуса в Уфе рассмотрели на федеральном уровне

Проект «Технополисы Поволжья» объединил 13 проектов из 10 регионов, в том числе и Башкортостана, по созданию кампусов и технологических площадок, имеющих свою уникальность. Одна из ключевых его целей – сохранение и привлечение в регионы молодых специалистов. Эксперты в республике отмечают, что современный наукоград позволит выпускникам вузов не покидать регион, а развиваться здесь.