Молодые ученые Башкирии представили свои проекты на конгрессе в Сочи

В Сочи завершается Конгресс молодых учёных. В съезде участвует делегация Башкортостана. Республике посвящён отдельный стенд на выставке научных достижений. Представлены экспонаты практически всех ведущих вузов региона. Среди них – работы для улучшения жизни, для усовершенствования самолётов.

На выставке представлено более 300 разработок. Все они создавались, конечно, для улучшения качества жизни. Например, одно из направлений – экологичность, такая современная тенденция. На стенде Евразийского научно-образовательного центра один из экспонатов – биоразлагаемый материал, который можно использовать для создания кашпо, ящиков и цветочных горшков. Учёные совместили отходы эко и не эко. В одном из рецептов – гречневая шелуха и пластик.

В ходе процесса экструзии замешивается растительный компонент, получается гранулят, из которого прессуется экологичный пластик. Роберт Мустакимов, аспирант БашГУ

Исследователи Уфимского авиационного университета в облаках не летают. Первым делом у участников молодёжной лаборатории УГАТУ – самолёты, если точнее – улучшение характеристик деталей.

Установка, которая позволяет за очень короткое время наносить разные металлы. Мы делаем очень тоненький слой металла, и потом очень тоненький слой алюминия. До этого не делали, потому что не было такого оборудования. Елена Корзникова, руководитель молодёжной лаборатории НОЦ

Совместно с Башкирским медуниверситетом исследователи УГАТУ участвовали в разработке интеллектуального ассистента, который помогает медикам при лечении хронического заболевания почек. Проект уже воплотили в реальность в гемодиализных центрах, причём не только в Башкортостане.

Нефрологу нужно держать порядка 60 фактов, влияющих на течение болезни, и это становится сложным. Наш интеллектуальный помощник как раз нефрологов выручает, он подсказывает более оптимальную стратегию борьбы с заболеванием. Руслан Ахметвалеев, аспирант УГАТУ

Разработки молодых учёных оценил президент Российской академии наук. Александр Сергеев был в жюри конкурса «Приоритет 2030», Башкортостан тогда отличился своей амбициозностью.

Была дискуссия о том, каким образом мы ставим задачи об определении евразийского человека, что у него за геном такой. На пересечении времён, путей находимся, особенно Башкирия. Ну, это постановка такого интересного, нетривиального вопроса. Нетривиальная задача. Я не знаю, имеет она решение или нет – вы замахиваетесь на такую задачу. Но вдруг вы действительно увидите в анализе всех этих геномов, сопоставите это с перемещением исторических больших масс людей. Ну, вы традиционно сильны в химии. Александр Сергеев, президент Российской академии наук