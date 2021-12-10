Молодые ученые Башкирии представили свои проекты на конгрессе в Сочи

В Сочи завершается Конгресс молодых учёных. В съезде участвует делегация Башкортостана. Республике посвящён отдельный стенд на выставке научных достижений. Представлены экспонаты практически всех ведущих вузов региона. Среди них – работы для улучшения жизни, для усовершенствования самолётов.
На выставке представлено более 300 разработок. Все они создавались, конечно, для улучшения качества жизни. Например, одно из направлений – экологичность, такая современная тенденция. На стенде Евразийского научно-образовательного центра один из экспонатов – биоразлагаемый материал, который можно использовать для создания кашпо, ящиков и цветочных горшков. Учёные совместили отходы эко и не эко. В одном из рецептов – гречневая шелуха и пластик.
Исследователи Уфимского авиационного университета в облаках не летают. Первым делом у участников молодёжной лаборатории УГАТУ – самолёты, если точнее – улучшение характеристик деталей.
Совместно с Башкирским медуниверситетом исследователи УГАТУ участвовали в разработке интеллектуального ассистента, который помогает медикам при лечении хронического заболевания почек. Проект уже воплотили в реальность в гемодиализных центрах, причём не только в Башкортостане.
Разработки молодых учёных оценил президент Российской академии наук. Александр Сергеев был в жюри конкурса «Приоритет 2030», Башкортостан тогда отличился своей амбициозностью.
Министерство науки и высшего образования объявляло конкурс на создание молодёжных лабораторий. Башкортостан получил федеральное финансирование на 6 таких пространств по 15 миллионов рублей на каждое. В лабораториях работают молодые специалисты, треть – это студенты и аспиранты до 39 лет. Участники Евразийского НОЦ получают мегагранты. Всё это позволяет учёным не думать о том, на какие средства существовать и приобретать оборудование, как и полагается исследователям – посвятить себя не поиску финансов, а науке.