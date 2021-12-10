Известно состояние пострадавших в крупном ДТП в Башкирии

После ДТП в Стерлитамакском районе в больнице остаются двое пострадавших. Авария произошла сегодня на трассе Уфа-Оренбург.

Микроавтобус с пассажирами врезался в остановившийся внедорожник Toyota и съехал в кювет. В результате происшествия пострадали шесть человек. Четверо из них после осмотра отпущены на амбулаторное лечение.