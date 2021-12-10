В международном аэропорту Уфы усилили антиковидные меры

Теперь россиянам и иностранцам, прибывающим из стран Африки, Китая, Израиля, Великобритании, необходимо пройти обязательное экспресс-тестирование на коронавирус в аэропорту прибытия. Оно будет проводиться бесплатно специалистами регионального Центра гигиены и эпидемиологии.

На днях новый вирус был найден у двух россиян, прилетевших из ЮАР. Пока у ученых мало точной информации о штамме «омикрон». Но в ходе наблюдений врачей за больными в южный странах выяснилось, что новый вирус имеет короткий инкубационный период и быстро вызывает пневмонию. У пациентов исчезало чувство осязания, температура поднималась выше 38 градусов. Эту информацию предоставили доктора кафедры микробиологии и вирусологии Башкирского медицинского университета.