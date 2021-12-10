Жители Уфы жалуются на мошенничество автосалона

Бюджетный автомобиль по цене квартиры. Молодая семья решила приобрести подержанную машину со скидкой, в итоге пара уехала из салона на новом автомобиле экономкласса, который обошелся в круглую сумму. Как выяснилось, кредитный документ содержал условия, при которых сумма выплат увеличилась кратно.
Еще вчера сотрудники этого салона были более приветливы, когда уговаривали Белякаевых взять «Шкоду» в кредит. Предвкушая, как будут пользоваться новым автомобилем, молодая пара, не вчитываясь, подписала кредитный договор, но позже, уже дома, изучив документ внимательнее, супруги поняли, что платить им придется в 3 раза больше оговоренных ранее 12 тысяч в месяц.
Артем и Александра Белякаевы утверждают, что менеджеры их попросту ввели в заблуждение, ведь пара изначально даже приезжала за другим автомобилем, но опытные продажники сумели их убедить взять кредит на новенькую машину под космический процент.
Сейчас новенький «Рапид» с двузначным показателем на одометре стоит во дворе Белякаевых. Семья надеялась расторгнуть договор и прийти к соглашению, вернув автомобиль в салон. Но продавцы не торопятся идти навстречу. Белякаевы обратились за помощью к юристам, которые сейчас помогают клиентам «Автотрейда» добиться справедливости. Супруги обвиняют салон в мошенничестве, заявление в правоохранительные органы уже написано.
Но судебная практика показывает, что доказать факт мошенничества в таких случаях не так просто. По всей России десятки, если не сотни салонов, которые работают по похожим схемам. Обманутых людей тысячи – в основном это те, кто покупается на рекламные уловки с обещаниями низких цен.
Этот автосалон в Уфе открылся недавно, на том же самом месте, где находился другой скандально-известный автомаркет «Инкар». Бывшие арендаторы этого бокса, заработав себе дурную славу и тома уголовных, убрали вывески и якобы закрылись – сейчас здесь находится «Автотрейд».
Если зайти на сайт «Автотрейда» и сравнить его со страницей «Инкара», сразу можно обратить внимание на похожее оформление, акции и даже цены. Только в самом автосалоне связь с предыдущим арендатором отрицают.
Автоэксперты говорят: подобные салоны – однодневки, за год у них меняются названия не один раз. Сегодня они могут быть условным «Инкаром», завтра уже «Автотрейдом», а закрываются подобные конторы лишь на бумаге, кукловоды в этом театре абсурда, как правило, остаются теми же.