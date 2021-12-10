Жители Уфы жалуются на мошенничество автосалона

Бюджетный автомобиль по цене квартиры. Молодая семья решила приобрести подержанную машину со скидкой, в итоге пара уехала из салона на новом автомобиле экономкласса, который обошелся в круглую сумму. Как выяснилось, кредитный документ содержал условия, при которых сумма выплат увеличилась кратно.

Еще вчера сотрудники этого салона были более приветливы, когда уговаривали Белякаевых взять «Шкоду» в кредит. Предвкушая, как будут пользоваться новым автомобилем, молодая пара, не вчитываясь, подписала кредитный договор, но позже, уже дома, изучив документ внимательнее, супруги поняли, что платить им придется в 3 раза больше оговоренных ранее 12 тысяч в месяц.

Артем и Александра Белякаевы утверждают, что менеджеры их попросту ввели в заблуждение, ведь пара изначально даже приезжала за другим автомобилем, но опытные продажники сумели их убедить взять кредит на новенькую машину под космический процент.

Обещали, что ежемесячный платеж будет 12 495 рублей, по факту вышло 37 тысяч. Потом обещали сделать перерасчет, но понятно, что этого не состоится. Просто ввели в заблуждение, обманули, эта схема у них уже отработана. Артём и Александра Белякаевы

Сейчас новенький «Рапид» с двузначным показателем на одометре стоит во дворе Белякаевых. Семья надеялась расторгнуть договор и прийти к соглашению, вернув автомобиль в салон. Но продавцы не торопятся идти навстречу. Белякаевы обратились за помощью к юристам, которые сейчас помогают клиентам «Автотрейда» добиться справедливости. Супруги обвиняют салон в мошенничестве, заявление в правоохранительные органы уже написано.

Пытались разобраться без суда, писали претензию, но салон отказался расторгать договор. Сейчас мы подаем исковое заявление в суд и будем разбираться по существу. Валерий Кузьмин, юрист

Но судебная практика показывает, что доказать факт мошенничества в таких случаях не так просто. По всей России десятки, если не сотни салонов, которые работают по похожим схемам. Обманутых людей тысячи – в основном это те, кто покупается на рекламные уловки с обещаниями низких цен.

Этот автосалон в Уфе открылся недавно, на том же самом месте, где находился другой скандально-известный автомаркет «Инкар». Бывшие арендаторы этого бокса, заработав себе дурную славу и тома уголовных, убрали вывески и якобы закрылись – сейчас здесь находится «Автотрейд».

Если зайти на сайт «Автотрейда» и сравнить его со страницей «Инкара», сразу можно обратить внимание на похожее оформление, акции и даже цены. Только в самом автосалоне связь с предыдущим арендатором отрицают.