Android=Windows: мобильные игры станут доступны на ПК

В новой Windows 11 пользователи смогут скачивать игры, доступные в магазине приложений на смартфонах на базе Android. Об этом сообщила компания Google в ходе мероприятия The Game Awards.

Известно, что будет выпущено отдельное приложение для этой задачи. Оно сможет подстраивать игры с платформы Android под систему Windows, чтобы пользователи смогли получить полный функционал, а не урезанные версии.