В Уфе определили лучших молодых литераторов

Конкурс организовал Фонд имени Мустая Карима. В Центре по изучению башкирского языка и литературы БашГУ прошла церемония награждения победителей.
Лучшие из работ публиковались в журнале «Шонкар». Победители получили от 20 до 50 тысяч рублей за призовые места. Помимо этого, жюри определило победителя в отдельной номинации «Успешный дебют». Молодой литератор получил 10 тысяч. В номинации «Поэзия» первое место занял Ильгиз Ишмухаметов, а в номинации «Проза» – Загида Мусина.
Каждому из призеров также вручили диплом от имени директора Фонда имени Мустая Карима Альфии Каримовой и книгу Тимергали Кильмухаметова «Поэтика Мустая Карима».