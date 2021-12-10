В Уфе определили лучших молодых литераторов

Лучшие из работ публиковались в журнале «Шонкар». Победители получили от 20 до 50 тысяч рублей за призовые места. Помимо этого, жюри определило победителя в отдельной номинации «Успешный дебют». Молодой литератор получил 10 тысяч. В номинации «Поэзия» первое место занял Ильгиз Ишмухаметов, а в номинации «Проза» – Загида Мусина.