В Уфе во Всемирный день футбола наградили лучших спортсменов

Сегодня во Всемирный день футбола в Уфе чествовали ветеранов башкирского спорта и лучших в своем амплуа в чемпионате республики по итогам сезона.

Праздник стал прекрасным поводом вспомнить тех, кто всю жизнь помогает развивать этот вид спорта в Башкортостане: Сергей Сидоров, Александр Балашов и многие другие. Отметили и тех, кто только начинает свою футбольную карьеру. Так, лучшим новичком по итогам 2021 года стал 17-летний Эмиль Алькаев. В чемпионате республики он сыграл 23 матча за команду «Девон» из Октябрьского.