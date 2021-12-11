В России выявили 30 288 новых случаев коронавируса

В России общее число все выявленных и подтвержденных фактов заражения COVID-19 постепенно движется к новой отметке. На сегодня всего по стране зарегистрировали 9 986 967 фактов заболевания.
Из них за сутки было выявлено 30 288 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также за сутки выписано по выздоровлению 36 446 пациентов, а за весь период пандемии – 8 709 964 человек.
Из официальных федеральных данных известно также, что за сутки в стране скончался 1 171 больной коронавирусом. Всего от этого заболевания в России погибли уже 288 351 человек.