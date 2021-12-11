В Уфе в затопленной квартире нашли тело бабушки с ожогами

Накануне в Уфе в одном из домов на проспекте Октября произошла трагедия - в квартире на затопленном полу было обнаружено тело 81-летней женщины с ожогами. Об этом сообщает ИА Башинформ.
Сообщение о затоплении поступило от жильцов дома. На стук в дверь хозяйка квартиры не ответила. На место происшествия прибыли спасатели, врачи и сотрудники полиции.
В ванной комнате нашли труп 81-летней женщины. На ее теле были обнаружены ожоги, а на кухне - следы пожара.
По одной из версий, на кухне произошло возгорание, бабушка пыталась самостоятельно потушить пожар, пошла в ванную комнату, включила воду. В этот момент почувствовала себя плохо, надышавшись угарным газом. В итоге, пенсионерка скончалась. Так как окна были плотно закрыты, без кислорода возгорание потухло.