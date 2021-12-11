В Уфе в затопленной квартире нашли тело бабушки с ожогами

По одной из версий, на кухне произошло возгорание, бабушка пыталась самостоятельно потушить пожар, пошла в ванную комнату, включила воду. В этот момент почувствовала себя плохо, надышавшись угарным газом. В итоге, пенсионерка скончалась. Так как окна были плотно закрыты, без кислорода возгорание потухло.