В Башкирии мужчина расплачивался в магазинах чужой картой

По предварительным данным, накануне муж заявительницы ходил в магазин и по пути встретил ранее знакомого сельчанина. Мужчина решил пригласить его к себе в гости. Приятели распивали спиртные напитки, когда все закончилось, хозяин решил одолжить банковскую карту своей супруги гостю, чтобы тот сходил за добавкой. Вскоре женщине на телефон начали поступать оповещения о многочисленных списаниях средств, после этого гостя больше не видели. Женщина обратилась в полицию.

пресс-служба МВД РБ