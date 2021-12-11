В Башкирии мужчина расплачивался в магазинах чужой картой
33-летняя жительница Давлеканово обратилась в полицию и рассказала, что с ее банковской карты украли 11,5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
По предварительным данным, накануне муж заявительницы ходил в магазин и по пути встретил ранее знакомого сельчанина. Мужчина решил пригласить его к себе в гости. Приятели распивали спиртные напитки, когда все закончилось, хозяин решил одолжить банковскую карту своей супруги гостю, чтобы тот сходил за добавкой. Вскоре женщине на телефон начали поступать оповещения о многочисленных списаниях средств, после этого гостя больше не видели. Женщина обратилась в полицию.
пресс-служба МВД РБ
Вскоре оперативники задержали 32-летнего мужчину. В содеянном он раскаялся. Мужчина рассказал, что потратил деньги на личные нужды.
На воришку завели уголовное дело. Сейчас устанавливаются все детали инцидента.