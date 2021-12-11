Радий Хабиров провел встречу с председателем комитета Госдумы по охране здоровья

В Башкортостане за время пандемии, выполняя свой долг, от коронавируса погибли 36 медиков. Такие цифры сегодня назвал Радий Хабиров. Глава республики провёл встречу с председателем комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрием Хубезовым.
В разговоре он сообщил, что федеральные надбавки за работу с коронавирусными пациентами продолжат выплачивать в полном объёме. Также руководитель профильного комитета отметил, что COVID-19 серьёзно трансформировал всю систему оказания медицинской помощи.
После Дмитрий Хубезов ознакомился с работой Центра управления республикой. Руководителю комитета провели экскурсию, показали, как система обрабатывает обращения и решает проблемы жителей, в том числе в здравоохранении.