Радий Хабиров провел встречу с председателем комитета Госдумы по охране здоровья

Нам очень приятно, что вы принимаете участие во Всероссийском медицинском форуме, который проходит в Уфе. Как врач вы глубоко знаете проблемы современного здравоохранения и задачи, которые необходимо реализовать. Нам очень интересно обсудить важнейшие вопросы и подходы к их решению.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан