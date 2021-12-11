Радий Хабиров провел встречу с председателем комитета Госдумы по охране здоровья

В Башкортостане за время пандемии, выполняя свой долг, от коронавируса погибли 36 медиков. Такие цифры сегодня назвал Радий Хабиров. Глава республики провёл встречу с председателем комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрием Хубезовым.

В разговоре он сообщил, что федеральные надбавки за работу с коронавирусными пациентами продолжат выплачивать в полном объёме. Также руководитель профильного комитета отметил, что COVID-19 серьёзно трансформировал всю систему оказания медицинской помощи.

Нам очень приятно, что вы принимаете участие во Всероссийском медицинском форуме, который проходит в Уфе. Как врач вы глубоко знаете проблемы современного здравоохранения и задачи, которые необходимо реализовать. Нам очень интересно обсудить важнейшие вопросы и подходы к их решению.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров провел встречу с председателем комитета Госдумы по охране здоровья

Мы видим, какая у нас смертность от ковида. Это вершина айсберга, основная смертность скрыта. Мы не знаем, как поведут себя болезни, например, сердца и сосудов. Поставлены очень правильные задачи: углубленная диспансеризация и реабилитация.

Дмитрий Хубезов, председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья

После Дмитрий Хубезов ознакомился с работой Центра управления республикой. Руководителю комитета провели экскурсию, показали, как система обрабатывает обращения и решает проблемы жителей, в том числе в здравоохранении.

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