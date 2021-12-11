В Уфе 45 медработников получили госнаграды в рамках медицинского форума

Сегодня в рамках Всероссийского медицинского форума в Уфе состоялась торжественная церемония вручения наград медработникам республики. Почетные грамоты, благодарности и звания заслуженных получили свыше 40 человек.
Ассистент, доцент, заведующий кафедрой, декан факультета, а в данный момент профессор кафедры гистологии. Годы шли, менялись лишь записи в его трудовой книжке, место работы оставалось прежним. В Башкирском медуниверситете Хасан Мурзабаев трудится уже 42 года. Окончив с отличием вуз, решил здесь же и остаться.
Гистология преподается на первом и втором курсах. Это как раз базовые и фундаментальные знания, которые являются основой для освоения других областей медицины. Хасан Мурзабаев сам очень любит и делает все для того, чтобы его предмет по настоящему полюбили студенты. Сами учащиеся характеризуют профессора как настоящего профессионала.
Более 90 научных работ и 43 методических пособия по аудиторной и внеаудиторной работе для студентов. Вся жизнь Хасана Мурзабаева связана с наукой и образованием. За многолетний и добросовестный труд доктора медицинских наук представили к награде. Сегодня из рук главы республики он получил орден Салавата Юлаева.
Вместо белых халатов – строгие костюмы и нарядные платья. Среди собравшихся в зале немало и тех, кто с самого начала пандемии трудится в «красных зонах».
Благодарность президента Российской Федерации, медаль за трудовую доблесть, почетные грамоты республики, а также звания заслуженных врачей и работников здравоохранения. В списке награжденных – 45 человек.
Современную медицину трудно представить без высокотехнологичного оборудования. Поэтому среди награждаемых и технические работники. Благодарность от главы республики получили и те, кто помог решить очень острый для больниц вопрос с кислородом. Сейчас в «красных зонах» уже не наблюдается нехватки этого жизненно важного в лечении элемента.