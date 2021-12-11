В Уфе 45 медработников получили госнаграды в рамках медицинского форума

Сегодня в рамках Всероссийского медицинского форума в Уфе состоялась торжественная церемония вручения наград медработникам республики. Почетные грамоты, благодарности и звания заслуженных получили свыше 40 человек.

Ассистент, доцент, заведующий кафедрой, декан факультета, а в данный момент профессор кафедры гистологии. Годы шли, менялись лишь записи в его трудовой книжке, место работы оставалось прежним. В Башкирском медуниверситете Хасан Мурзабаев трудится уже 42 года. Окончив с отличием вуз, решил здесь же и остаться.

Я на пенсии, мне уже сейчас вот 70 исполнилось, я с 60 лет уже пенсионер. Пока здоровье есть, естественно, я буду работать. Хасан Мурзабаев, профессор кафедры гистологии Башкирского государственного медицинского университета

Гистология преподается на первом и втором курсах. Это как раз базовые и фундаментальные знания, которые являются основой для освоения других областей медицины. Хасан Мурзабаев сам очень любит и делает все для того, чтобы его предмет по настоящему полюбили студенты. Сами учащиеся характеризуют профессора как настоящего профессионала.

Хасан Хамзович объясняет свой предмет довольно спокойно и четко, если задать ему вопрос, он обязательно на него ответит. Он никогда нас не ругает, мы имеем право ошибиться. Он всему нас учит. Мурат Гумеров, студент лечебного факультета Башкирского государственного медицинского университета

Более 90 научных работ и 43 методических пособия по аудиторной и внеаудиторной работе для студентов. Вся жизнь Хасана Мурзабаева связана с наукой и образованием. За многолетний и добросовестный труд доктора медицинских наук представили к награде. Сегодня из рук главы республики он получил орден Салавата Юлаева.

Вместо белых халатов – строгие костюмы и нарядные платья. Среди собравшихся в зале немало и тех, кто с самого начала пандемии трудится в «красных зонах».

Я не понаслышке знаю, как и в каких условиях вы работаете, как люди вам доверяют, как вы выслушиваете порой несправедливые упрёки. Я вас очень глубоко уважаю. И очень всем признателен. Потому что вы делаете большое дело. Наступят времена – и о вашей работе и книги напишут, и песни сложат. Спасибо вам огромное! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Благодарность президента Российской Федерации, медаль за трудовую доблесть, почетные грамоты республики, а также звания заслуженных врачей и работников здравоохранения. В списке награжденных – 45 человек.

Такие награды, такие мероприятия должны проводиться, просто чтобы отвлечь людей, которые работают в «красной зоне», на передовой, немножечко смена обстановки, смена дислокации. Екатерина Халиулина, врач-анестезиолог-реаниматолог Республиканской клинической инфекционной больницы в с. Зубово