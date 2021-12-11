Жители Уфы жалуются на ржавую воду

Из-под крана с ржавым оттенком. Жители дома №37 по улице Айской в Уфе недовольны качеством горячей воды. Управляющая компания предпринимает меры, но их надолго не хватает.

Даже промывки всей системы горячего водоснабжения не дают стопроцентного эффекта. Вода, конечно, стала светлее, но от рыжеватого оттенка избавиться до конца не получилось. Эта проблема беспокоит Эльмиру Фатихову и остальных жильцов дома номер 37 по улице Айской не первый год. По мутности и содержанию железа горячая вода не соответствует санитарно-гигиеническим показателям. Такое заключение по результатам отобранных проб ранее сделали в Роспотребнадзоре.

Управляющая компания не устранила эту проблему по сегодняшний день, хотя после заключения Роспотребнадзора прошло уже более трех месяцев. Эльмира Фатихова, жительница дома №37 по ул. Айской

Все, что могли, сделали, говорят в управляющей компании. В то же время добавляют: только промывками проблему в этом доме не искоренить. Причины примеси ржавчины в воде кроются намного глубже.

В этом квартале, во-первых, давление воды высокое, то есть от 8 до 10 с половиной. Получается, вся система работает постоянно в нагруженном состоянии. Отсюда и частые замены кранов, остановы. Поэтому частые остановки – частые появления ржавой воды. Алексей Холманский, заместитель директора управляющей компании