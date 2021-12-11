Жители Уфы жалуются на ржавую воду

Из-под крана с ржавым оттенком. Жители дома №37 по улице Айской в Уфе недовольны качеством горячей воды. Управляющая компания предпринимает меры, но их надолго не хватает.
Даже промывки всей системы горячего водоснабжения не дают стопроцентного эффекта. Вода, конечно, стала светлее, но от рыжеватого оттенка избавиться до конца не получилось. Эта проблема беспокоит Эльмиру Фатихову и остальных жильцов дома номер 37 по улице Айской не первый год. По мутности и содержанию железа горячая вода не соответствует санитарно-гигиеническим показателям. Такое заключение по результатам отобранных проб ранее сделали в Роспотребнадзоре.
Все, что могли, сделали, говорят в управляющей компании. В то же время добавляют: только промывками проблему в этом доме не искоренить. Причины примеси ржавчины в воде кроются намного глубже.
Единственный выход раз и навсегда избавиться от ржавчины – заменить стальные трубы по всему стояку на полипропиленовые. Но сделать такие объемные работы собственными силами управляющая компания не может. Поэтому в ближайшее время жилищники хотят подать региональному оператору заявку на капитальный ремонт. Для этого сначала необходимо провести общее собрание жильцов.