Жителям Башкирии за 3 года выдали более 6 тысяч сертификатов на газификацию

В Башкортостане за 3 года выдано более 6 тысяч сертификатов на газификацию частных домов. Речь идет о льготных категориях граждан – это ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Сертификаты номиналом от 60 до 100 тысяч рублей позволяют завести газ в дом, а если деньги остаются, то еще и купить необходимое оборудование.

Готовить Екатерине Алексеевой приходится много. Все-таки в семье трое детей. А ведь растущему организму нужно много энергии. В этот дом Алексеевы переехали недавно. До этого в другом жилье приходилось пользоваться электрической плитой. Следовательно, и отопление было электрическим. Супруги говорят, что по кошельку било сильно. В зимние месяцы выходило не менее 7 тысяч рублей.

Алексеевы получили сертификат на 100 тысяч рублей для газификации дома. Денег хватило на все работы. Со времени подачи заявления до момента, когда в доме зажегся голубой огонек, прошло 4 месяца. Без подобной помощи копить необходимую сумму пришлось бы около года.

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Сертификаты на газификацию индивидуального жилого дома выдаются на сумму от 60 до 100 тысяч рублей. Такой поддержкой могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. За три года работы программы выдано уже более 6 тысяч сертификатов на общую сумму более 500 млн рублей. Кроме того, в республике реализуются масштабные проекты по газификации населенных пунктов и подведению труб до границ участков.

В рамках программы догазификации, озвученной Владимиром Путиным, предполагается обеспечить газом свыше 130 тысяч домовладений.

Егор Родин, и.о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

Кроме того, предусмотрено развитие газоснабжения в регионе до 2025 года совместно с компанией «Газпром». Благодаря этой программе трубы с голубым топливом проведут в 164 населенных пункта, а это более 24 тысяч домов.

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