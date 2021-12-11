Жителям Башкирии за 3 года выдали более 6 тысяч сертификатов на газификацию

В Башкортостане за 3 года выдано более 6 тысяч сертификатов на газификацию частных домов. Речь идет о льготных категориях граждан – это ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Сертификаты номиналом от 60 до 100 тысяч рублей позволяют завести газ в дом, а если деньги остаются, то еще и купить необходимое оборудование.

Готовить Екатерине Алексеевой приходится много. Все-таки в семье трое детей. А ведь растущему организму нужно много энергии. В этот дом Алексеевы переехали недавно. До этого в другом жилье приходилось пользоваться электрической плитой. Следовательно, и отопление было электрическим. Супруги говорят, что по кошельку било сильно. В зимние месяцы выходило не менее 7 тысяч рублей.

Алексеевы получили сертификат на 100 тысяч рублей для газификации дома. Денег хватило на все работы. Со времени подачи заявления до момента, когда в доме зажегся голубой огонек, прошло 4 месяца. Без подобной помощи копить необходимую сумму пришлось бы около года.

Сертификаты на газификацию индивидуального жилого дома выдаются на сумму от 60 до 100 тысяч рублей. Такой поддержкой могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. За три года работы программы выдано уже более 6 тысяч сертификатов на общую сумму более 500 млн рублей. Кроме того, в республике реализуются масштабные проекты по газификации населенных пунктов и подведению труб до границ участков.

В рамках программы догазификации, озвученной Владимиром Путиным, предполагается обеспечить газом свыше 130 тысяч домовладений. Егор Родин, и.о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан