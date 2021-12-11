Где в Уфе купить сельхозпродукцию из районов республики?

В Уфе работают ярмарки выходного дня. Горожане могут закупиться на будущую неделю натуральными фермерскими продуктами. Стоимость мясных изделий варьируется, но так как это рынок, есть возможность поторговаться.

Опытный продавец сначала спросит, на что пойдет мясо. Куски для фарша и запекания лучше использовать разные. На месте по желанию покупателя нарубят нужный размер. Оценить качество мяса можно по внешнему виду. А клеймо – гарантия того, что оно прошло проверку в санитарно-ветеринарной лаборатории. Житель Уфы Азамат Акулов реализует продукцию своего отца из Буздякского района.

Цены на рынке варьируются. Не как в магазине одна цена. Раз мясо свое, и от объема зависит. Кто побольше берет, можно ему уступить. От куска зависит. Азамат Акулов, продавец

Однако средняя цена на мясные изделия продавцами все равно установлена. Приобрести конину можно за 450 рублей, столько же стоит гусь, чуть дешевле – 400 рублей – баранина и говядина.

Цены на 50-60 рублей выросли по сравнению с прошлым годом. Это связано с кормами, корма подорожали. Ну и качественного мяса сейчас мало. Если с подворья, чуть дороже идет. Артур Хисматуллин, продавец

На сельхозярмарках пополнить можно не только холодильник, но и гардероб. Температура на улице намного ниже нуля, и на прилавках сезонный товар – валенки и вязаные носки. Собранный урожай в этом году продолжают реализовывать и пасечники. На подобных ярмарках есть из чего выбрать и можно поторговаться, поэтому судя по ажиотажу, холод горожан не испугал.