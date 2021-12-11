В Башкирии завершилась Неделя башкирского языка

В образовательных и культурных учреждениях Башкирии завершилась неделя башкирского языка. Так, в учебных заведениях республики прошли уроки по изучению творчества М. Акмуллы, школьные конкурсы на лучшее оформление кабинета башкирского языка и презентация учебных пособий.

В деревне Дмитриевка провели даже игру на родном языке по мотивам развлекательной передачи БСТ «Эллесе». В ходе таких занятий учащиеся не только изучают башкирский, но и параллельно преумножают свои знания в области истории Башкортостана, своего района и развивают творческие способности.