В Башкирии завершилась Неделя башкирского языка

В образовательных и культурных учреждениях Башкирии завершилась неделя башкирского языка. Так, в учебных заведениях республики прошли уроки по изучению творчества М. Акмуллы, школьные конкурсы на лучшее оформление кабинета башкирского языка и презентация учебных пособий.

В деревне Дмитриевка провели даже игру на родном языке по мотивам развлекательной передачи БСТ «Эллесе». В ходе таких занятий учащиеся не только изучают башкирский, но и параллельно преумножают свои знания в области истории Башкортостана, своего района и развивают творческие способности.

Фото №1 - В Башкирии завершилась Неделя башкирского языка

Исторически сложилось, что у нас и учебная программа основана на обучении на башкирском языке. 1-4 классы обучаются на башкирском языке, в 5-х и выше классах мы изучаем родной язык.

Альбина Мухкулова, директор средней общеобразовательной школы с. Кара-Якупово Чишминского района


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