В Башкирии соревнуются теннисисты с нарушением зрения

Для нас важно, кто это делает. Наши ребята должны быть всегда в спорте, чтобы они понимали, что нужны стране, поэтому мы проводим такие мероприятия каждый год.

Рима Баталова, депутат Государственной Думы Российской Федерации, тринадцатикратная чемпионка Паралимпийских игр