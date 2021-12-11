В Башкирии соревнуются теннисисты с нарушением зрения

В Салавате впервые проходит первенство России по настольному теннису среди людей с нарушением зрения. На торжественном открытии соревнований присутствовали министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов, а также тринадцатикратная чемпионка Паралимпийских игр и депутат Государственной Думы РФ Рима Баталова.

Благотворительный фонд Римы Баталовой оказывает всестороннюю поддержку в развитии спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях принимают участие 7 команд из разных уголков России. Среди них есть и сборная нашей республики.

Фото №1 - В Башкирии соревнуются теннисисты с нарушением зрения

Для нас важно, кто это делает. Наши ребята должны быть всегда в спорте, чтобы они понимали, что нужны стране, поэтому мы проводим такие мероприятия каждый год.

Рима Баталова, депутат Государственной Думы Российской Федерации, тринадцатикратная чемпионка Паралимпийских игр
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