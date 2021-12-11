В Башкирии выявили сильнейших стрелков из малокалиберного и пневматического оружия

Всего в чемпионате приняли участие 50 спортсменов из пяти команд. Самому старшему участнику было 59 лет, самому младшему – всего 13.
Сильнейших спортсменов теперь ожидает выезд в составе сборной Республики Башкортостан в Ижевск на чемпионат России, который пройдет в январе.
У каждого спортсмена было 60 выстрелов по мишени, которые необходимо было нанести в течение девяноста минут. Победителем у мужчин стал Фаил Фазлыев из города Октябрьский, золотую медаль у девушек завоевала Анжелика Шокуровская из Уфы. Ещё одна представительница столицы, кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе Гульназ Ахметшина стала второй.