В Башкирии выявили сильнейших стрелков из малокалиберного и пневматического оружия

Всего в чемпионате приняли участие 50 спортсменов из пяти команд. Самому старшему участнику было 59 лет, самому младшему – всего 13.

Сильнейших спортсменов теперь ожидает выезд в составе сборной Республики Башкортостан в Ижевск на чемпионат России, который пройдет в январе.

Это регулярный турнир, раньше проходил в городе Салават. Теперь проводим в Уфе часть чемпионата по пистолету, в следующие выходные будут в Белорецке среди участников, стреляющих из винтовки.

Виталий Новцев, главный судья чемпионата Республики Башкортостан по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия
Фото №1 - В Башкирии выявили сильнейших стрелков из малокалиберного и пневматического оружия

У каждого спортсмена было 60 выстрелов по мишени, которые необходимо было нанести в течение девяноста минут. Победителем у мужчин стал Фаил Фазлыев из города Октябрьский, золотую медаль у девушек завоевала Анжелика Шокуровская из Уфы. Ещё одна представительница столицы, кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе Гульназ Ахметшина стала второй.

Самочувствие хорошее, думала, сегодня получше отстреляю, так как рука болит после тренировок. Чуть-чуть ошибки были.

Гульназ Ахметшина, серебряный призер чемпионата Республики Башкортостан по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия
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