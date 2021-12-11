В Башкирии выявили сильнейших стрелков из малокалиберного и пневматического оружия

Это регулярный турнир, раньше проходил в городе Салават. Теперь проводим в Уфе часть чемпионата по пистолету, в следующие выходные будут в Белорецке среди участников, стреляющих из винтовки.

Виталий Новцев, главный судья чемпионата Республики Башкортостан по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия