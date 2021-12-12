Количество браков и разводов в Башкирии увеличилось на 20%

В Башкортостане количество разводов и браков увеличилось на 20%. Об этом рассказали в Башстате.
С января по октябрь текущего года в Башкирии заключили браки почти 20 тысяч пар, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число разводов составило 13,9 тысяч - больше на 19%.
За девять месяцев текущего года в республике появились на свет 32,9 тысячи младенцев, что на 4,5% меньше, если сравнивать с прошлым годом. Самый высокий коэффициент рождаемость зафиксирован в Бурзянском районе республики, а самый низкий - в Федоровском.