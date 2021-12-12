Количество браков и разводов в Башкирии увеличилось на 20%

В Башкортостане количество разводов и браков увеличилось на 20%. Об этом рассказали в Башстате.

С января по октябрь текущего года в Башкирии заключили браки почти 20 тысяч пар, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число разводов составило 13,9 тысяч - больше на 19%.