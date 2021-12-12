В России выявили более 29 тысяч новых случаев COVID-19

В России общее число выявленных и подтвержденных фактов заражения COVID-19 постепенно движется к новой отметке. На сегодняшний день по стране зарегистрировано более 10 млн фактов заболевания - 10 016 896.

Из них за сутки было выявлено 29 929 случаев заражения ковидом. Также за сутки выписано по выздоровлению 31 391 пациент, а за весь период пандемии – 8 741 355 человек.