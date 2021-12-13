В Башкортостане подвели итоги визита делегации республики в Беларусь

На неделе состоялся деловой визит башкирской делегации во главе с Радием Хабировым в Республику Беларусь. С нашей стороны было около 40 различных предприятий. Говорили о поставках новой техники, в частности, приобретении новых троллейбусов, обмене опытом, в том числе в сферах сельского хозяйства и дорожного строительства. Белорусская сторона предложила довести торговый оборот с Башкортостаном до 1 млрд долларов.

Монумент Победы – один из символов белорусской столицы. Композиция, увековечившая память о подвигах воинов Красной Армии и партизанов, сражавшихся в годы Второй мировой. Конечно, Глава Башкортостана не мог не возложить венок к столь значимому для белорусов месту. Радий Хабиров отметил общность не только истории, но и корней между двумя народами.

Ни ковид, ни западные санкции не должны разрушить отношения, проверенные десятилетиями. Укрепление дружественных и деловых связей между двумя республиками легло в основу нынешнего визита башкирской делегации.

Очень приятно, что наши министры промышленности, сельского хозяйства, встречаясь с вашими, обнимаются, потому что хорошо знают друг друга, ведется совместная работа. Приятно, что руководители наших крупных предприятий знают руководителей ваших предприятий. Сотрудничество между экономиками Белоруссии и Башкортостана очень давнее. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Однако из-за пандемии существенно снизился торговый оборот между Башкортостаном и Беларусью. На текущий момент его объем составил 280 млн. долларов, что на 16% ниже прошлогодних показателей.

Ориентир вполне очевиден: нам надо восстановить товарооборот в $700 млн (как в 2018 году.). Уверен, что при хорошо поставленной работе мы можем спокойно достичь и миллиарда долларов товарооборота. Мы к этому готовы. Ваш лозунг, Радий Фаритович «Мы можем лучше» можно дополнить: «Вместе мы можем лучше и больше». Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь

В рамках визита состоялась презентация инвестиционного и экономического потенциала Башкортостана. Белорусским партнерам рассказали, что по качеству деловой среды и уровню комфорта предпринимательской деятельности регион входит в число лучших в России. Говорили и о преимуществах созданных особых экономических зон, в том числе о налоговых льготах и компенсациях на затраты. Упомянули и о развитии авиакластера с участием крупнейших российских компаний и институтов.

В частности, новое направление для сотрудничества – строительство. У белорусской стороны есть технология возведения быстрого качественного жилья. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Большие перспективы сотрудничества в сфере машиностроения. Радий Хабиров посетил автомобильный завод «БелАЗ», который входит в число ведущих мировых производителей карьерной техники. Белорусские самосвалы сейчас работают на предприятиях УГМК. В ближайшее время будет обсуждаться возможность поставки в регион новой техники. Башкирская делегация побывала и на минском тракторном заводе.

У них есть заинтересованность в увеличении кооперации по комплектующим, чтобы нарастить производство. Задачу им ставит и руководство Республики Беларусь. Приехали сюда и наши предприятия – «машинка» довольно хорошо представлена. Это и «Белавтодеталь», и Уральский пружинный завод. Александр Шельдяев, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

По целому ряду направлений Башкортостан намерен сотрудничать и с крупнейшим машиностроительным холдингом «Амкодор». Проговаривалась поставка техники для коммунальщиков, а также более тесная интеграция с башкирскими предприятиями в плане обслуживания.

За экономикой нельзя забывать и про взаимодействие в области образования, науки и информационной сферы. В Минске подписали соглашение о сотрудничестве между Башкирским спутниковым телевидением и Национальной телерадиокомпанией Республики Беларусь.

Соглашение, которое мы подписали с главным медиахолдингом Беларуси, позволит жителям Башкортостана еще лучше узнать Беларусь, еще больше ее полюбить. В свою очередь белорусам, я думаю, тоже будет интересно узнать, что такое Башкирия, солнечная, медовая, промышленная. Мы об этом будем рассказывать. Рустам Зарафутдинов, директор ГУП ТРК «Башкортостан»

В Башкортостане проживает более 12 тысяч белорусов, которые сохранили свой язык и культуру. В свою очередь и в Беларуси проживает большая башкиро-татарская диаспора. Радий Хабиров напомнил о программе по переселению соотечественников, а также о развитии сети национальных историко-культурных центров.

Мы встречаемся с руководством и Татарстана, и Башкортостана. Они с теплотой к нам относятся. Эльвира Левшевич, председатель международного общественного объединения «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма»

В рамках делового визита состоялось несколько сотен бизнес-встреч. Впереди этап осмысления, составления дорожных карт и подписание соглашений. В середине декабря пройдет ответный визит белорусской делегации на Неделю бизнеса в Уфе.

Если мы упустим время для сотрудничества, другие побегут впереди нас, поэтому нам очень важно было сюда приехать. Подчеркиваю: наш визит не носит ритуальный характер, он очень деловой. Александр Григорьевич даже сказал, что мы похожи. Действительно, хоть у нас и раскосые глаза, но по трудолюбию, любви к земле, любви к родине мы одинаковы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан