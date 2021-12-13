В Башкортостане подвели итоги визита делегации республики в Беларусь

На неделе состоялся деловой визит башкирской делегации во главе с Радием Хабировым в Республику Беларусь. С нашей стороны было около 40 различных предприятий. Говорили о поставках новой техники, в частности, приобретении новых троллейбусов, обмене опытом, в том числе в сферах сельского хозяйства и дорожного строительства. Белорусская сторона предложила довести торговый оборот с Башкортостаном до 1 млрд долларов.
Монумент Победы – один из символов белорусской столицы. Композиция, увековечившая память о подвигах воинов Красной Армии и партизанов, сражавшихся в годы Второй мировой. Конечно, Глава Башкортостана не мог не возложить венок к столь значимому для белорусов месту. Радий Хабиров отметил общность не только истории, но и корней между двумя народами.
Ни ковид, ни западные санкции не должны разрушить отношения, проверенные десятилетиями. Укрепление дружественных и деловых связей между двумя республиками легло в основу нынешнего визита башкирской делегации.
Однако из-за пандемии существенно снизился торговый оборот между Башкортостаном и Беларусью. На текущий момент его объем составил 280 млн. долларов, что на 16% ниже прошлогодних показателей.
В рамках визита состоялась презентация инвестиционного и экономического потенциала Башкортостана. Белорусским партнерам рассказали, что по качеству деловой среды и уровню комфорта предпринимательской деятельности регион входит в число лучших в России. Говорили и о преимуществах созданных особых экономических зон, в том числе о налоговых льготах и компенсациях на затраты. Упомянули и о развитии авиакластера с участием крупнейших российских компаний и институтов.
Большие перспективы сотрудничества в сфере машиностроения. Радий Хабиров посетил автомобильный завод «БелАЗ», который входит в число ведущих мировых производителей карьерной техники. Белорусские самосвалы сейчас работают на предприятиях УГМК. В ближайшее время будет обсуждаться возможность поставки в регион новой техники. Башкирская делегация побывала и на минском тракторном заводе.
По целому ряду направлений Башкортостан намерен сотрудничать и с крупнейшим машиностроительным холдингом «Амкодор». Проговаривалась поставка техники для коммунальщиков, а также более тесная интеграция с башкирскими предприятиями в плане обслуживания.
За экономикой нельзя забывать и про взаимодействие в области образования, науки и информационной сферы. В Минске подписали соглашение о сотрудничестве между Башкирским спутниковым телевидением и Национальной телерадиокомпанией Республики Беларусь.
В Башкортостане проживает более 12 тысяч белорусов, которые сохранили свой язык и культуру. В свою очередь и в Беларуси проживает большая башкиро-татарская диаспора. Радий Хабиров напомнил о программе по переселению соотечественников, а также о развитии сети национальных историко-культурных центров.
В рамках делового визита состоялось несколько сотен бизнес-встреч. Впереди этап осмысления, составления дорожных карт и подписание соглашений. В середине декабря пройдет ответный визит белорусской делегации на Неделю бизнеса в Уфе.
В заключительный день визита Глава Башкортостана посетил Мемориальный комплекс «Хатынь» – одно из наиболее почитаемых мест в Беларуси. В 1943-м здесь заживо сожгли 149 мирных жителей. Как отметил Радий Хабиров, на этой земле погибло и большое количество башкирских воинов. Как и тогда выжить в условиях современной экономики возможно только объединив усилия.