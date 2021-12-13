В Уфе десятилетний ребенок провалился под лед

Накануне в уфимском парке им. Якутова десятилетний мальчик провалился под лёд на озере Солдатское. Сообщение о ЧП поступило по номеру 112. Об этом рассказали в пресс-службе ГКЧС РБ.

По предварительным данным, дети играли на льду водоема без присмотра взрослых недалеко от полыньи. Внезапно один из ребят провалился под лед. Крики детей услышал прохожий и подбежал.

Когда я добрался до кромки льда ребенок уже почти самостоятельно выбрался из воды. Мы с супругой довели его до ближайшего кафе и вызвали скорую помощь. мужчина, который помог спасти ребенка

Прорубь было огорожена, однако мальчик перелез через ограждение, поскользнулся и упал в воду. Его родители отказались от медицинской помощи.