В Уфе десятилетний ребенок провалился под лед

Накануне в уфимском парке им. Якутова десятилетний мальчик провалился под лёд на озере Солдатское. Сообщение о ЧП поступило по номеру 112. Об этом рассказали в пресс-службе ГКЧС РБ.
По предварительным данным, дети играли на льду водоема без присмотра взрослых недалеко от полыньи. Внезапно один из ребят провалился под лед. Крики детей услышал прохожий и подбежал.
Прорубь было огорожена, однако мальчик перелез через ограждение, поскользнулся и упал в воду. Его родители отказались от медицинской помощи.
Напомним, чуть меньше месяца назад, 17 ноября, в Уфе на озере Солдатское под лед провалилась семилетняя девочка, которую смогли спасти прохожие.