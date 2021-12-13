В Уфе десятилетний ребенок провалился под лед

Накануне в уфимском парке им. Якутова десятилетний мальчик провалился под лёд на озере Солдатское. Сообщение о ЧП поступило по номеру 112. Об этом рассказали в пресс-службе ГКЧС РБ.

Фото №1 - В Уфе десятилетний ребенок провалился под лед
Фото №2 - В Уфе десятилетний ребенок провалился под лед

По предварительным данным, дети играли на льду водоема без присмотра взрослых недалеко от полыньи. Внезапно один из ребят провалился под лед. Крики детей услышал прохожий и подбежал.

Когда я добрался до кромки льда ребенок уже почти самостоятельно выбрался из воды. Мы с супругой довели его до ближайшего кафе и вызвали скорую помощь.

мужчина, который помог спасти ребенка

Прорубь было огорожена, однако мальчик перелез через ограждение, поскользнулся и упал в воду. Его родители отказались от медицинской помощи.

Напомним, чуть меньше месяца назад, 17 ноября, в Уфе на озере Солдатское под лед провалилась семилетняя девочка, которую смогли спасти прохожие.

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