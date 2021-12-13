В Башкирии трагедией завершились поиски 42-летнего мужчины

Поиски 42-летнего жителя села Шишма Альшеевского района Башкирии окончились трагедией. Ильдара Кадырова искали больше трех недель - мужчина пропал при загадочных обстоятельствах 19 ноября.

В поисках Ильдара Кадырова принимали участие поисковики ПСО "Лиза Алерт". Добровольцы сделали все возможное, чтобы найти пропавшего мужчину.