Детский тренер из Уфы фотографировал воспитанников без одежды

Громкий скандал разразился в Мурманске. 49-летний детский тренер из Уфы фотографировал своих воспитанников без одежды. Подробности произошедшего сообщает портал life.ru.
Уроженец Уфы преподавал детям навыки карате. В один день одна из учащихся пожаловалась, что тренер заставлял их заниматься без одежды. Так якобы были видны движения мышц. Также дети сообщили, что мужчина применял жестокие методы воспитания – он привязывал их к шведской стенке и бил плеткой. А одна из девочек рассказала, что тренер домогался до неё.
Следователи сразу начали проверку произошедшего. Обвинения оказались правдивы – дома у мужчины нашли сотни видео с голыми воспитанниками, которые занимались карате. Также у тренера была найдена большая коллекция секс-игрушек, а его супруга подтвердила, что мужчина получал удовольствие, когда причинял кому-то боль.