Детский тренер из Уфы фотографировал воспитанников без одежды

Уроженец Уфы преподавал детям навыки карате. В один день одна из учащихся пожаловалась, что тренер заставлял их заниматься без одежды. Так якобы были видны движения мышц. Также дети сообщили, что мужчина применял жестокие методы воспитания – он привязывал их к шведской стенке и бил плеткой. А одна из девочек рассказала, что тренер домогался до неё.