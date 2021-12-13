В Башкирии зафиксировано положительное сальдо миграции

Положительное сальдо миграции - это очень многогранный показатель. Там много факторов и каждый важен. Последние три года увеличивается целевой набор, это хорошо, что наши ребята остаются дома. Будем это продолжать. Создание Евразийского НОЦ тоже будет этому способствовать. Очень перспективное направление — иностранные студенты. Здесь лидер - медицинский университет, персонально ректор этим занимается, он большой молодец. Надо, чтобы другие вузы подтянулись.

Радий Хабиров, глава Башкирии