В Башкирии зафиксировано положительное сальдо миграции

Специалисты Башстата зафиксировали в 2021 году положительное миграционное сальдо. Впервые за восемь лет зарегистрировано уменьшение оттока населения из Башкирии. Об этом сегодня, 13 декабря, на оперативном совещании в правительстве рассказала министр семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова.

Фото №1 - В Башкирии зафиксировано положительное сальдо миграции

Миграционная убыль населения фиксировалась с 2014 года. Самый пик миграции пришёлся на 2018 год, когда Башкирию покинули 8858 человек. А за январь-сентябрь 2021 года общий миграционный прирост населения составил 4302.

Предыдущий, 2020 год внес свои коррективы в связи с пандемией, но позволил не только уменьшить отток населения, но и вывел его в положительное русло. В текущем году впервые за восемь лет наблюдается положительная тенденция. 

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты

Число выбывших за пределы республики за период с января по сентябрь – 31 тыс. человек. Приехали жить в республику 35,3 тыс. человек. Внутри региона мигрировали 69,1 тыс. человек.

Миграционный прирост наблюдается в девяти районах и городах - Уфа, Нефтекамск, Октябрьский, Стерлитамак. Чаще всего люди выбирают Уфимский, Иглинский, Краснокамский районы и Уфу.

Положительное сальдо миграции - это очень многогранный показатель. Там много факторов и каждый важен. Последние три года увеличивается целевой набор, это хорошо, что наши ребята остаются дома. Будем это продолжать. Создание Евразийского НОЦ тоже будет этому способствовать. Очень перспективное направление — иностранные студенты. Здесь лидер - медицинский университет, персонально ректор этим занимается, он большой молодец. Надо, чтобы другие вузы подтянулись.

Радий Хабиров, глава Башкирии 

Он отметил, что прибывающих людей надо обеспечивать работой и достойной зарплатой. По данным Минэкономразвития, до конца года должен открыться ряд производств, созданных в рамках инвестиционных проектов. Ожидается создание дополнительно не менее 15 тыс. рабочих мест. 

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ