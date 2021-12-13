В Башкирии зафиксировано положительное сальдо миграции

Специалисты Башстата зафиксировали в 2021 году положительное миграционное сальдо. Впервые за восемь лет зарегистрировано уменьшение оттока населения из Башкирии. Об этом сегодня, 13 декабря, на оперативном совещании в правительстве рассказала министр семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова.
Миграционная убыль населения фиксировалась с 2014 года. Самый пик миграции пришёлся на 2018 год, когда Башкирию покинули 8858 человек. А за январь-сентябрь 2021 года общий миграционный прирост населения составил 4302.
Число выбывших за пределы республики за период с января по сентябрь – 31 тыс. человек. Приехали жить в республику 35,3 тыс. человек. Внутри региона мигрировали 69,1 тыс. человек.
Миграционный прирост наблюдается в девяти районах и городах - Уфа, Нефтекамск, Октябрьский, Стерлитамак. Чаще всего люди выбирают Уфимский, Иглинский, Краснокамский районы и Уфу.
Он отметил, что прибывающих людей надо обеспечивать работой и достойной зарплатой. По данным Минэкономразвития, до конца года должен открыться ряд производств, созданных в рамках инвестиционных проектов. Ожидается создание дополнительно не менее 15 тыс. рабочих мест.