Врачи Уфы борются за жизнь женщины, которая загорелась у больницы

Врачи ожогового центра в Уфе продолжают борьбу за жизнь 64-летней женщины, которая подожгла себя у больницы. Уфимка получила тяжелые травмы.

Как сообщает ИА «Башинформ», пострадавшая находится в реанимации. Врачи уже пятые сутки оказывают ей необходимую медицинскую помощь. Состояние женщины оценивается как тяжелое и не стабильное.