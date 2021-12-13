Врачи Уфы борются за жизнь женщины, которая загорелась у больницы

Врачи ожогового центра в Уфе продолжают борьбу за жизнь 64-летней женщины, которая подожгла себя у больницы. Уфимка получила тяжелые травмы.
Как сообщает ИА «Башинформ», пострадавшая находится в реанимации. Врачи уже пятые сутки оказывают ей необходимую медицинскую помощь. Состояние женщины оценивается как тяжелое и не стабильное.
Напомним, жуткий инцидент произошёл 9 декабря у железнодорожной больницы. Женщина облила себя горючей жидкостью и подожгла одежду. Уфимка подучила 90% ожогов тела и была экстренно госпитализирована. Что подтолкнуло её на столь страшный поступок, выясняют следователи.