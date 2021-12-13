В Уфе за нарушение антиковидных ограничений составлено 1,7 тысяч протоколов

В Уфе во время действия антиковидных ограничений на жителей города было составлено больше 1,7 тысяч протоколов. Об этом сообщает администрация башкирской столицы.

С марта 2020 года было проведено более 80 тысяч проверок организаций и учреждений. Во время проверок было выявлено около 2 тысяч нарушений. Так, 11 декабря 2021 года была проведена очередная массовая проверка сотрудниками профильных ведомств и полицией.