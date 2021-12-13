В Башкирии скончался один из напавших на полицейского

В Башкирии ушёл из жизни один из напавших на полицейского. По сообщениям ИА «Башинформ», 52- летний мужчина скончался в больнице в ночь с 11 на 12 декабря.

Напомним, 3 декабря двое участковых выехали в деревню Акчишма для того, чтобы доставить подозреваемого по уголовному делу на следствие. Мужчина принимать участия в следственных действиях не хотел, поэтому попросил помощи у своего 52-летнего знакомого. На просьбы участковых отправиться в отделение мужчины ответили агрессией и с кулаками налетели на полицейских. Во время потасовки 52-летний мужчина выхватил табельное оружие у одного из правоохранителей, выстрелил в сторону полицейских и ранил одного в плечо и ногу.