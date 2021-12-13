В одной из деревень Башкирии от коронавируса привились 100% жителей

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в республике увеличилось на 529 человек. От COVID-19 погибли 32 жителя региона.

На стационарном лечении под наблюдением остаются 354 пациентов, большая часть из этих пациентов пожилого возраста. 92 человека находится в тяжёлом состоянии, 5 из них – под аппаратами ИВЛ.