В одной из деревень Башкирии от коронавируса привились 100% жителей

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в республике увеличилось на 529 человек. От COVID-19 погибли 32 жителя региона.
На стационарном лечении под наблюдением остаются 354 пациентов, большая часть из этих пациентов пожилого возраста. 92 человека находится в тяжёлом состоянии, 5 из них – под аппаратами ИВЛ.
Что касается вакцинации, за сутки привились более 6088 жителей республики. Полностью завершили иммунизацию 75,8% жителей, не имеющих противопоказаний. Тем временем в Кушнаренковском районе жители одной из деревень добились 100-процентного показателя по вакцинации. Такие результаты показала д. Бардовка. В населенном пункте проживает более 200 человек.