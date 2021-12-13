В Башкирии за выходные 8 человек погибло в пожарах

За минувшие выходные в республике 8 человек погибло в пожарах. Так, в одной из уфимских квартир на ул. Аксакова нашли тела двух погибших мужчин – 87 и 57 лет.

В Чишминском и Учалинском районах жертвами огня стали люди пожилого возраста. Их нашли в ходе тушения пожара. Точные причины произошедшего уточняются.

Три человека в разных районах Башкирии получили ожоги. Предполагаемые причины возникновения пожаров в большинстве случаев – неисправность отопительных печей и дымоходов, а также пренебрежение правилами безопасности по их использованию.