В Башкирии завершены поиски мужчины и его сына

Сегодня, 13 декабря, волонтёры поисково-спасательного отряда «Отклик» сообщили о старте новых поисков. В Стерлитамаке пропал 48-летний Игорь Байстрюк и его 4-летний сын Антон.

12 декабря мужчина забрал сына от матери и уехал в неизвестном направлении на белой «Шевроле Авео». По данным СМИ, отец и мать Антона находятся в процессе развода. По суду мальчик должен был жить у матери, однако отец ребёнка с таким решением был не согласен.