Владимир Путин оценил то, что граждане выигрывают споры в Конституционном суде

Владимир Путин на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным высоко оценил тот факт, что граждане часто выигрывают споры в Конституционном суде стране.

Фото №1 - Владимир Путин оценил то, что граждане выигрывают споры в Конституционном суде

По словам главы государства, это повышает доверие к судебной системе в целом.

То, что люди выигрывают, это очень хорошо. Это говорит о том, что чем более профессиональными будут решения, тем больше будет доверия к судебной системе в целом. Поэтому это очень важно.

Владимир Путин, президент РФ

Валерий Зорькин отметил, что профессиональный уровень законодателей и составляемых ими законов вырос. При этом жалобы граждан становятся более грамотными.

Конституционный Суд вступил уже в четвёртое десятилетие своей практики, постепенно люди уже узнают, что можно требовать от Конституционного Суда, а по каким вопросам надо идти в ЖЭК, или, скажем, в суд общей юрисдикции, или к участковому инспектору. Если в 1990-е годы из примерно 19 тыс. обращений, можно сказать, половина была связана с тем, что вообще к нам не относится, сейчас стало более профессиональною.

Валерий Зорькин, председателем Конституционного суда РФ 

Владимир Путин поздравил Валерия Зорькина с Днем конституции, который отмечается 12 декабря.

Конституция - это фундамент всей правовой системы государства, и роль Конституционного суда здесь как высшего органа контроля за конституционными положениями имеет непреходящее значение. Более того, в обновленной конституции роль Конституционного суда еще и была укреплена, усилена.

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Фото: Kremlin.ru

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