Владимир Путин оценил то, что граждане выигрывают споры в Конституционном суде

Владимир Путин на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным высоко оценил тот факт, что граждане часто выигрывают споры в Конституционном суде стране.
По словам главы государства, это повышает доверие к судебной системе в целом.
Валерий Зорькин отметил, что профессиональный уровень законодателей и составляемых ими законов вырос. При этом жалобы граждан становятся более грамотными.
Владимир Путин поздравил Валерия Зорькина с Днем конституции, который отмечается 12 декабря.
Фото: Kremlin.ru