Владимир Путин оценил то, что граждане выигрывают споры в Конституционном суде

Конституционный Суд вступил уже в четвёртое десятилетие своей практики, постепенно люди уже узнают, что можно требовать от Конституционного Суда, а по каким вопросам надо идти в ЖЭК, или, скажем, в суд общей юрисдикции, или к участковому инспектору. Если в 1990-е годы из примерно 19 тыс. обращений, можно сказать, половина была связана с тем, что вообще к нам не относится, сейчас стало более профессиональною.

Валерий Зорькин, председателем Конституционного суда РФ