Владельцам автомобилей марки Toyota будет доступная платная функция

Теперь завести автомобиль марки Toyota дистанционно можно будет только с платной подпиской. Японская компания решила убрать автозапуск из бесплатного пользования.

Сообщается, что функция будет доступна бесплатно в первые 3 года после покупки, потом автолюбителям нужно будет приобретать пакет подписки. Правда, если автомобиль оснащен аудиосистемой Premium Audio, то дистанционно заводить машину можно будет в течение 10 лет.