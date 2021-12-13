Мошенники начали использовать QR-коды для обмана

Мошенники начали использовать сертификаты о вакцинации для кражи денег. Им достаточно отсканировать документ, чтобы получить доступ к личным данным, среди которых есть и банковские счета.

Все происходит через обычное приложение-сканнер. Оно устанавливает вирус на телефоны и передает информацию в нужные руки.