В районах Башкирии проверили соблюдение антиковидных ограничений

Отсутствие термометров, сканеров и в целом проверяющих. Сотрудники Контрольного управления главы республики выявили множественные нарушения при соблюдении антиковидных ограничений. Зачастую к организации противоэпидемических мер руководители торговых центров подходят формально.

Село Краснохолмский. Первый попавшийся торговый центр. И уже с порога нарушение: нет проверяющего. Контролер, он же и хозяин площадки, приходит с улицы не сразу. У него, как выяснилось, даже нет термометра.

Нам не сказали, что термометр надо использовать, никто об этом не сказал. Сегодня же исполним. Маски одноразовые приобретем и термометр. Элхан Байрамов

Аналогичная ситуация в соседнем объекте. В сёлах, как правило, торговые центры небольшие и по площади, и по числу бутиков. В этом, судя по рассказу продавщицы, функции антиковидных инспекторов берут на себя сами сотрудники, по очереди, совмещая с основной работой.

Дохода нет, за аренду заплати, наемному работнику заплати, это очень убыточно. Елена Кишинская, продавец

Закон суров, но все же закон. Получше ситуация в госучреждениях. В местном доме культуры контролер на месте, есть и журнал приема посетителей. Только термометр явно работает неправильно, показывая на живом человеке 24 градуса. Да и сама контролер, похоже, простудилась.

Схожая ситуация и в городах. В Янауле в одном из торговых центров так и не удалось найти проверяющего, который, по словам продавцов, куда-то отошёл. Ну а в другом ТЦ женщина всем подряд мерила температуру, но, по ее словам, не успевала проверять наличие сертификатов о вакцинации. Правила нарушают и сами посетители, порой идя напролом и игнорируя требования.

Впрочем, не везде к требованиям относятся формально. В случае с гостиницей для чистоты эксперимента действовать пришлось скрытно. Заселять без сертификатов нас отказались.

Сейчас при входе практически в любое учреждение или заведение необходимо показывать QR-код о вакцинации, либо справку о медотводе. Только так, по мнению специалистов, можно ограничить распространение коронавируса. Сотрудники Контрольного управления не выписывают штрафы и не составляют протоколы. Их основная задача – проверить, как соблюдается указ главы.

Информация передается главе республики и дальше попадает в профильные компетентные министерства, отвечающие за тот или иной объект. Если это объект спорта, то в Минспорт, если объект торговли, то в Минторг. Ими уже принимаются меры реагирования. Антон Первушин, советник Контрольного управления Главы Республики Башкортостан