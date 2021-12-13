Жители Уфы на два месяца остались без газа и горячей воды

Элементарных удобств лишились жители поселка Новые Черкассы. Сотрудники ЖЭУ затянули ремонт, потому что оплаты ждали от самих жильцов. Последние в свою очередь считают, что не должны платить из своего кармана за обновление дымохода в многоквартирном доме.

Обновлять бытовую технику Валентина Александрова не собиралась. Эти покупки – вынужденная мера: газовая плита в ее квартире уже второй месяц не включается. Из крана течет только холодная вода. Причина неудобств пенсионерки – аварийное состояние дымохода.

Пенсия – 12 тысяч, чайник – 2, плитка – 3. Вот и вся пенсия. Пришлось в долги залезть, а жить на что? Валентина Александрова, жительница д. № 13 по ул. Гагарина

Считать деньги приходится и другим жильцам по улице Гагарина в микрорайоне Новые Черкассы. Без газа суммы в платежках за электроэнергию выросли почти в 3 раза. При этом ремонт разрушенного дымохода ложится на их плечи. С чем они не согласны: говорят, что исправно оплачивают коммунальные счета. Да и стоимость обновления инженерной системы на крыше неподъемная.

За каждый дымоход по 200 тысяч. Вот 2 дымохода 400 тысяч. В доме 8 квартир, надо делить вот 400 тысяч. В других домах побольше квартир. Мы пенсионеры, у нас денег таких нет. Любовь Сойманова, жительница д. №13 по ул. Гагарина

В середине декабря без горячей воды оказались жители 24 квартир из двух малоэтажек. Сколько еще им придется вести такой аскетичный образ жизни, они не знают. А вот в домах, в которых все же провели ремонт, выставили за него счет. И как считают жильцы, незаслуженно.

Речь об уже отремонтированном дымоходе по соседнему адресу – Гагарина, 14. Без удобств они сидели недолго, но смету, с которой рабочие ознакомили постфактум, тоже не считают нужным оплачивать.

Нам сказали, по 10 тысяч каждая квартира должна заплатить. Я собственник, я не должна, наверное, платить. Римма Истехина, жительница д. №14 по ул. Гагарина

Там смета была, мы должны были подписаться, никто не подписался. Елена Васильева, жительница д. №14 по ул. Гагарина

За комментарием мы обратились к руководителю жилищного участка. У этих трех домов с аварийными вентсистемами нет управляющей компании. И по закону текущий ремонт выполняется за счет самих жильцов. Они лишь проверяют работу дымоходов на исправность.

Дом находится в непосредственном управлении собственников дома. Мы только обслуживаем по статье «содержание». По этой статье ремонт не предусмотрен. Вентканалы и дымоходы три раза в год проверяют. Проверка была в октябре, и выявилось разрушение. Мубарак Камалов, директор жилищного участка № 45