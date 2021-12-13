Жители Уфы на два месяца остались без газа и горячей воды

Элементарных удобств лишились жители поселка Новые Черкассы. Сотрудники ЖЭУ затянули ремонт, потому что оплаты ждали от самих жильцов. Последние в свою очередь считают, что не должны платить из своего кармана за обновление дымохода в многоквартирном доме.
Обновлять бытовую технику Валентина Александрова не собиралась. Эти покупки – вынужденная мера: газовая плита в ее квартире уже второй месяц не включается. Из крана течет только холодная вода. Причина неудобств пенсионерки – аварийное состояние дымохода.
Считать деньги приходится и другим жильцам по улице Гагарина в микрорайоне Новые Черкассы. Без газа суммы в платежках за электроэнергию выросли почти в 3 раза. При этом ремонт разрушенного дымохода ложится на их плечи. С чем они не согласны: говорят, что исправно оплачивают коммунальные счета. Да и стоимость обновления инженерной системы на крыше неподъемная.
В середине декабря без горячей воды оказались жители 24 квартир из двух малоэтажек. Сколько еще им придется вести такой аскетичный образ жизни, они не знают. А вот в домах, в которых все же провели ремонт, выставили за него счет. И как считают жильцы, незаслуженно.
Речь об уже отремонтированном дымоходе по соседнему адресу – Гагарина, 14. Без удобств они сидели недолго, но смету, с которой рабочие ознакомили постфактум, тоже не считают нужным оплачивать.
За комментарием мы обратились к руководителю жилищного участка. У этих трех домов с аварийными вентсистемами нет управляющей компании. И по закону текущий ремонт выполняется за счет самих жильцов. Они лишь проверяют работу дымоходов на исправность.
Один из двух домов подключат к газу, со слов руководителя жилищного участка, до конца недели. Вторую малоэтажку – до нового года. Но платить за обновление дымохода им все равно придется: с 1 января сумма в платежках за статью «содержание» вырастет на 6 процентов.