Житель Уфы рассказал о спасении мальчика, провалившегося под лед

В Уфе в парке Якутова ребёнок провалился под лёд. На помощь кинулся прохожий. Мужчина помог вытащить мальчика на берег и отвел в ближайшее тёплое кафе. Мы пообщались со спасителем.
Времени на раздумья не было. Мужчина побежал на крик. Этот момент попал в обзор камеры наблюдения. Когда Константин добежал до места, мальчика друзья уже вытаскивали из полыньи. Они и рассказали, что на озеро приехали просто поиграть.
В кофейне мальчик начал приходить в себя. Туда и вызвали скорую помощь. Пока она ехала, пострадавшего отпаивали горячим чаем.
Моржеванием в тот вечер не планировал заниматься никто из них. Ни мальчик, ни спасающий его прохожий. Константин Едрёнкин говорит, понял, что сам во время бега мог провалиться под лёд, уже после.
По периметру озера расставлены таблички, предупреждающие: выход на лёд запрещён. На поверхности всё равно видно множество следов от ног. Существует минимальный список: внешний вид льда, структура, цвет, толщина, температурный максимум на протяжении некоторого времени и одного дня, глубина водоема. Это только часть признаков, по которым можно определить безопасность нахождения на замёрзшем озере. Проверять опытным путём на себе, наверное, всё же не стоит. Такое моржевание может пойти вовсе не на пользу здоровью.