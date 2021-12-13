Житель Уфы рассказал о спасении мальчика, провалившегося под лед

В Уфе в парке Якутова ребёнок провалился под лёд. На помощь кинулся прохожий. Мужчина помог вытащить мальчика на берег и отвел в ближайшее тёплое кафе. Мы пообщались со спасителем. 

Времени на раздумья не было. Мужчина побежал на крик. Этот момент попал в обзор камеры наблюдения. Когда Константин добежал до места, мальчика друзья уже вытаскивали из полыньи. Они и рассказали, что на озеро приехали просто поиграть.

Лежал на краю полыньи весь мокрый, толком ничего не говорил, только стонал. Я его оттащил подальше от края, поставил на ноги, снял мокрую куртку и потащил в кафе вот здесь неподалёку.

Константин Едрёнкин

В кофейне мальчик начал приходить в себя. Туда и вызвали скорую помощь. Пока она ехала, пострадавшего отпаивали горячим чаем.

Фото №1 - Житель Уфы рассказал о спасении мальчика, провалившегося под лед

Мы ему вынесли горячий чай, чтобы он согрелся, денег не стали брать, естественно. Плед тоже у нас бесплатный.  

Евгения Сильчук, менеджер кофейни

Моржеванием в тот вечер не планировал заниматься никто из них. Ни мальчик, ни спасающий его прохожий. Константин Едрёнкин говорит, понял, что сам во время бега мог провалиться под лёд, уже после.

Моя терапия

Когда ребенок так кричит, уже ни о чем не думаешь, готов и в воду лезть, и все, что угодно, лишь бы его спасти. Включаются мужские инстинкты. Хорошо, что не пришлось этого делать.  Знакомый пошутил: «В воду не лез, значит, не герой». А я думаю: ну и хорошо, что всё закончилось так благополучно.

Константин Едрёнкин

По периметру озера расставлены таблички, предупреждающие: выход на лёд запрещён. На поверхности всё равно видно множество следов от ног. Существует минимальный список: внешний вид льда, структура, цвет, толщина, температурный максимум на протяжении некоторого времени и одного дня, глубина водоема. Это только часть признаков, по которым можно определить безопасность нахождения на замёрзшем озере. Проверять опытным путём на себе, наверное, всё же не стоит. Такое моржевание может пойти вовсе не на пользу здоровью.

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