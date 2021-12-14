В Башкортостане пройдет марафон ко Дню башкирского языка

Члены Всемирного курултая башкир и главы администраций районов и городов республики, опираясь на «Наставления» поэта, должны раскрыть смысл отмеченных в произведении ценностей любым творческим способом. Выложить видео нужно с хештегом #башҡорттелекөнө2021марафон. В социальных сетях Всемирного курултая башкир видеозаписи эстафеты появятся уже завтра.

Отметим, что День башкирского языка широко отмечается не только в Башкортостане, но и в других субъектах России. Тематические акции проводятся башкирскими историко-культурными центрами в ХМАО-Югра, Пермском крае, Свердловской, Оренбургской, Курганской и Челябинской областях.