Глава Башкирии встретился с генеральным директором ФК «Уфа»

Накануне, 13 декабря, в Доме Республики Главы Башкортостана прошла встреча Радия Хабирова и главного директора ФК «Уфа» Шамиля Газизова.

Участники встречи обсудили не только текущую работу и перспективы спортсменов, но и вопрос финансовой поддержки. Радий Хабиров отметил интересную игру клуба на последних матчах Российской Премьер-лиги сезона 2021-2022. Глава региона отметил, что, не смотря на трудности, команда действительно стремится к верхам турнирной таблицы.

Я с интересом смотрю матчи с участием нашего клуба. Хочу отметить, что многие молодые спортсмены демонстрируют творческий подход к игре, постепенно набираются опыта и серьёзно прогрессируют в борьбе с соперником на поле. Конечно, это привлекает интерес других клубов, но мы заинтересованы в формировании сильного состава нашей команды. Все финансовые вопросы, которые возникали ранее, мы уже разрешили.

Радий Хабиров, глава Башкирии 
Фото №1 - Глава Башкирии встретился с генеральным директором ФК «Уфа»

Для более тесного взаимодействия с республикой Глава Башкортостана предложил кандидатуру министра спорта региона Руслана Хабибова в качестве председателя попечительского совета клуба.

Это решение позволит нам уделять больше внимания развитию футбола в республике. Предлагаю в начале следующего года обсудить текущую ситуацию, а также особое внимание уделить развитию детского футбола.

Радий Хабиров, глава Башкирии 

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов поблагодарил руководство республики и лично Радия Хабирова за поддержку клуба. Благодаря ей финансовое положение организации остаётся стабильным.

БАШКОРТТАР-БСТ

Думаю, что к весне мы сможем добиться значимых спортивных достижений. Развитие детского футбола, безусловно, – одна из приоритетных задач, на решении которой клуб также сосредоточит свою работу.

Шамиль Газизов 

Фото: glavarb.ru

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БАШКОРТТАР-БСТ