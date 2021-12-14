Глава Башкирии встретился с генеральным директором ФК «Уфа»

Я с интересом смотрю матчи с участием нашего клуба. Хочу отметить, что многие молодые спортсмены демонстрируют творческий подход к игре, постепенно набираются опыта и серьёзно прогрессируют в борьбе с соперником на поле. Конечно, это привлекает интерес других клубов, но мы заинтересованы в формировании сильного состава нашей команды. Все финансовые вопросы, которые возникали ранее, мы уже разрешили.

Радий Хабиров, глава Башкирии