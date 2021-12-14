Глава Башкирии встретился с генеральным директором ФК «Уфа»

Накануне, 13 декабря, в Доме Республики Главы Башкортостана прошла встреча Радия Хабирова и главного директора ФК «Уфа» Шамиля Газизова.
Участники встречи обсудили не только текущую работу и перспективы спортсменов, но и вопрос финансовой поддержки. Радий Хабиров отметил интересную игру клуба на последних матчах Российской Премьер-лиги сезона 2021-2022. Глава региона отметил, что, не смотря на трудности, команда действительно стремится к верхам турнирной таблицы.
Для более тесного взаимодействия с республикой Глава Башкортостана предложил кандидатуру министра спорта региона Руслана Хабибова в качестве председателя попечительского совета клуба.
Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов поблагодарил руководство республики и лично Радия Хабирова за поддержку клуба. Благодаря ей финансовое положение организации остаётся стабильным.
Фото: glavarb.ru