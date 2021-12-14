Гимназия-интернат имени Касима Давлеткильдеева отметила 60-летний юбилей

Республиканской художественной гимназии-интернату имени Давлеткильдеева – 60 лет. За эти годы из стен учебного заведения выпустились более 5 тысячи творческих людей.

Направление деятельности выпускников не ограничивается только одной сферой. Среди них – и художники, и архитекторы, и математики.