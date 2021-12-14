В Башкирии во встречной аварии пострадали четыре человека

На 245 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск столкнулись «Лада Ларгус» и «Опель Астра». За рулём отечественного авто находился 58-летний житель Межгорья, а за рулём иномарки 51-летняя местная жительница.