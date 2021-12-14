В издательстве «Китап»в Уфе прошла презентация современной башкирской детской литературы

Поэты и авторы республики представили четыре новые книги с детскими сказками. Презентация прошла в башкирском издательстве «Китап» имени Зайнаб Биишевой.
Мероприятие было приурочено ко Дню башкирского языка в 2021 году и в связи с юбилеем башкирского поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы.
Приглашенные гости, дети и взрослые, ознакомились с новыми мультимедийными изданиями по мотивам башкирских народных сказок: «Хитрая лиса», «Три друга» и «Сивый конь», изданных в формате 3D и 4D, где с помощью приложения можно оживить сказку.