В издательстве «Китап»в Уфе прошла презентация современной башкирской детской литературы

Приглашенные гости, дети и взрослые, ознакомились с новыми мультимедийными изданиями по мотивам башкирских народных сказок: «Хитрая лиса», «Три друга» и «Сивый конь», изданных в формате 3D и 4D, где с помощью приложения можно оживить сказку.