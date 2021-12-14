Динар Гильмутдинов прокомментировал законопроект о конфискации машин у пьяных водителей

В Госсобрании хотят изымать машины у пьяных водителей. Депутаты Курултая планируют внести в Госдуму соответствующий законопроект. Согласно документу, конфискацию автомобиля предлагается применять к водителям, которые во второй раз в течение года попадаются пьяными за рулем или же становятся виновниками ДТП с тяжелыми последствиями.

По словам инициаторов законопроекта, усиление уголовной ответственности водителей за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии будет справедливым наказанием и эффективной профилактической мерой. Кроме того, это поможет снизить смертность на дорогах, уверены парламентарии.

Если взять Башкортостан, то по вине пьяных водителей погибли 77 человек. Это большая статистика. В целом идет снижение показателей, но мы должны достичь тех показателей, чтобы на дорогах никто не погибал. Госавтоинспекция много делает: почти 14 тысяч водителей задержаны в состоянии опьянения, более 1700 водителей задержаны за повторное управление транспортом в пьяном виде. Это говорит о роли профилактики в республике.

Динар Гильмутдинов, депутат Госдумы России
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