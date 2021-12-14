Динар Гильмутдинов прокомментировал законопроект о конфискации машин у пьяных водителей

Если взять Башкортостан, то по вине пьяных водителей погибли 77 человек. Это большая статистика. В целом идет снижение показателей, но мы должны достичь тех показателей, чтобы на дорогах никто не погибал. Госавтоинспекция много делает: почти 14 тысяч водителей задержаны в состоянии опьянения, более 1700 водителей задержаны за повторное управление транспортом в пьяном виде. Это говорит о роли профилактики в республике.

Динар Гильмутдинов, депутат Госдумы России