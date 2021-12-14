Динар Гильмутдинов прокомментировал законопроект о конфискации машин у пьяных водителей

В Госсобрании хотят изымать машины у пьяных водителей. Депутаты Курултая планируют внести в Госдуму соответствующий законопроект. Согласно документу, конфискацию автомобиля предлагается применять к водителям, которые во второй раз в течение года попадаются пьяными за рулем или же становятся виновниками ДТП с тяжелыми последствиями.
По словам инициаторов законопроекта, усиление уголовной ответственности водителей за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии будет справедливым наказанием и эффективной профилактической мерой. Кроме того, это поможет снизить смертность на дорогах, уверены парламентарии.