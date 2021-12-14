В Башкирии открыли движение на трассе, которую перекрыли из-за ДТП

В Иглинском районе было открыто движение на трассе М-5. Напомним, автодорогу перекрыли из-за крупного дорожно-транспортного происшествия.

На 1479 км трассы столкнулись две фуры. Из-за удара грузовики охватило огнём. На место происшествия прибыли экстренные службы, поэтому трассу пришлось перекрыть. С 11:45 движение на участке обеспечено в штатном режиме.

В аварии погибли два человека: водитель одного грузовика и пассажир другого. В обстоятельствах и причинах ДТП разбираются сотрудники правоохранительных органов.