В Башкирии навигатор завёл мужчину в снежное поле

Накануне, 13 декабря, сотрудники Госкомитет Башкирии по ЧС пришли на помощь местному жителю, который застрял в снежном поле.

Возле поселка Приютово в Белебеевском районе мужчина застрял в снегу на машине. На несуществующую дорогу его привел навигатор. К счастью, пострадавшему удалось самостоятельно откопать автомобиль и выбраться из западни.