В Башкирии навигатор завёл мужчину в снежное поле

Накануне, 13 декабря, сотрудники Госкомитет Башкирии по ЧС пришли на помощь местному жителю, который застрял в снежном поле.

Фото №1 - В Башкирии навигатор завёл мужчину в снежное поле

Возле поселка Приютово в Белебеевском районе мужчина застрял в снегу на машине. На несуществующую дорогу его привел навигатор. К счастью, пострадавшему удалось самостоятельно откопать автомобиль и выбраться из западни.

Сотрудники Госкомитета напоминают жителям и гостям Башкирии, что перед дальними поездками маршрут нужно построить заранее, а не полагаться только на навигатор.

Моя терапия
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии