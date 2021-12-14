В Башкирии навигатор завёл мужчину в снежное поле

Накануне, 13 декабря, сотрудники Госкомитет Башкирии по ЧС пришли на помощь местному жителю, который застрял в снежном поле.
Возле поселка Приютово в Белебеевском районе мужчина застрял в снегу на машине. На несуществующую дорогу его привел навигатор. К счастью, пострадавшему удалось самостоятельно откопать автомобиль и выбраться из западни.
Сотрудники Госкомитета напоминают жителям и гостям Башкирии, что перед дальними поездками маршрут нужно построить заранее, а не полагаться только на навигатор.