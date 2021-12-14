Стало известно, на каких площадках в Уфе запустят новогодний салют

Сегодня, 14 декабря, в администрации Уфы обсудили подготовку к предстоящим новогодним праздникам. Так, начальник управления по культуре и искусству Шамиль Абдраков рассказал, на каких площадках в городе запустят салют.

Фото №1 - Стало известно, на каких площадках в Уфе запустят новогодний салют

Праздничный салют в этом году пройдёт на двух площадках в Уфе — перед ДК «Моторостроитель» и на площади им. Ленина. Также в мэрии отметили, что все развлекательные мероприятия пройдут с учётом эпидемиологической обстановки.

С 22:30 до 02:30 будет организована эстрадно-развлекательная программа. Выступления звезд и творческих коллективов состоятся перед Государственным академическим русским драматическим театром Республики Башкортостан. Салют прогремит в 02:00. 

Шамиль Абдраков

В преддверии Нового года яркая красочная иллюминация будет работать с 17:00 до 01:00 и с 06:00 до 09:00, а в новогодние праздники – с 17:00 до 09:00.

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