Стало известно, на каких площадках в Уфе запустят новогодний салют

Сегодня, 14 декабря, в администрации Уфы обсудили подготовку к предстоящим новогодним праздникам. Так, начальник управления по культуре и искусству Шамиль Абдраков рассказал, на каких площадках в городе запустят салют.

Праздничный салют в этом году пройдёт на двух площадках в Уфе — перед ДК «Моторостроитель» и на площади им. Ленина. Также в мэрии отметили, что все развлекательные мероприятия пройдут с учётом эпидемиологической обстановки.